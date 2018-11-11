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Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
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ВСУ раскрыли детали гибели украинских силовиков под Донецком 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга рассказал подробности гибели двух бойцов ВСУ к северу от Донецка.
«Вчера днем, во время рекогносцировки местности и проведения инженерной разведки на светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено оккупантами, погибли двое военных, 1974 и 1976 г.р.», — сообщил Гуцуляк, передает «112 Украина».
По его словам, еще двое украинских военных получили ранения разных степеней, они были госпитализированы.
Ранее в ДНР сообщали, что двое военнослужащих 92-й бригады ВСУ подорвались на собственной мине к северу от Донецка. Отмечалось, что украинские силовики были в нетрезвом состоянии.
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