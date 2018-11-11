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В Афганистане при атаке боевиков «Талибана» погибли 25 человек
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В Афганистане при атаке боевиков «Талибана» погибли 25 человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в Афганистане погибли не менее 25 человек, ещё 14 пострадали. Об этом информирует телеканал 1TV.
Нападение произошло в округе Джагури провинции Газни в центральной части страны.
В числе погибших десять силовиков и 15 мирных жителей.
По факту произошедшего организовано расследование.
Ранее боевики «Талибана» убили восемь полицейских в афганской провинции Фарах.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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