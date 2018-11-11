На Украине вынесли вердикт выборам в Донбассе

МИД Украины назвал бутафорскими выборы в ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с проведением 11 ноября в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках выборов.

«Результаты этих псевдовыборах юридически ничтожны, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Легитимные выборы в Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В МИД Украины также назвали выборы в ДНР и ЛНР бутафорскими.

Ранее стало известно, что явка на выборах главы и депутатов самопровозглашённой Донецкой народной республики к 14:00 мск составила 65,9%. Явка избирателей на выборах главы самопровозглашённой ЛНР и депутатов Народного совета по состоянию на 12:00 составила 43%.