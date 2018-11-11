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Трамп прибыл последним на прием в Елисейском дворце
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Трамп прибыл последним на прием в Елисейском дворце 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент США Дональд Трамп после памятных мероприятий у Триумфальной арки последним прибыл на прием в Елисейский дворец, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно программе, ланч в резиденции французского президента Эммануэля Макрона должен был начаться в 13.15 (15.15 мск), однако американский лидер задержался как минимум на 10 минут. Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов, пожелав "хорошего ланча".
На приеме по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президенты России, США и Франции, а также глава Еврокомиссии будут сидеть за одним столом.
В Париже на памятные мероприятия собрались около 70 глав государств и правительств, международных организаций. Российский президент Владимир Путин и Трамп, встретившись у Триумфальной арки, обменялись рукопожатиями. Глава РФ показал американскому коллеге поднятый вверх большой палец, тот похлопал его по плечу. Путин, похлопав Трампа по плечу в ответ, занял свое место.
После ланча в резиденции французского президента мировые лидеры направятся на Форум мира. Трамп, однако, в нем участвовать не планирует.
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