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Макрон потрогал Трампа и оказался в центре внимания
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Макрон потрогал Трампа и оказался в центре внимания 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jacquelyn Martin / AP
В сети проанализировали необычные проявления «языка тела» президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к американскому лидеру Дональду Трампу во время их встречи в Париже по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.
В частности, журналисты обратили внимание на крепкое рукопожатие лидеров стран в ходе их приветствия. Макрон сжал руку Трампа так, что она покрылась морщинами.
Кроме того, во время встречи с журналистами французский президент потрогал коллегу за колено и назвал «своим хорошим другом». Этот жест стал ответом Макрона на вопрос об истории с критическим твитом Трампа в его адрес.
Jacquelyn Martin / AP
Также журналисты отметили эпизод, когда глава США смахнул перхоть с плеча французского лидера.
В агентстве подчеркнули, что нестандартные взаимоотношения между главами государств возникли еще во время их первой встречи и рукопожатия на саммите НАТО в мае 2017 года.
11 ноября президент Макрон высказался по поводу недавнего твита Трампа, осуждающего его идею о создании общеевропейской армии. Американский лидер назвал это предложение оскорбительным.
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