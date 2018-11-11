Британцы почтили память погибших в мировых войнах

Жители Великобритании в День поминовения двумя минутами молчания почтили память тех, кто погиб в мировых войнах. По традиции вся страна на две минуты погрузилась в молчание, после чего началась церемония у мемориала Кенотаф в центре Лондона.

По её завершении пройдет мемориальное шествие, участниками которого станут 10 тысяч человек. Также состоится возложение венков к Советскому военному мемориалу у Имперского военного музея в лондонском районе Сазек, пишет РИА Новости

День поминовения обычно отмечается в ближайшее к 11 ноября воскресенье. В этом году, когда отмечается столетие окончания Первой мировой войны, эти дни совпали.