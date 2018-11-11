«Прочь от Москвы!»: Украина не поняла Порошенко

«Прочь от Москвы!»: Украина не поняла призыв Порошенко

В Сети высмеяли появившиеся на улицах Киева билборды президента Украины Петра Порошенко со слоганом: «Геть вiд Москви!», что в переводе с украинского означает: «Прочь от Москвы!». Украинские и российские пользователи соцсетей трактовали фразу как «Руки прочь от Москвы» и выразили безусловную поддержку украинскому лидеру в этом призыве.

На Украине и в России высмеяли появившиеся на улицах Киева билборды президента Украины Петра Порошенко со странным слоганом: «Геть вiд Москви!», что в переводе с украинского означает: «Прочь от Москвы!»

Фраза принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920-30-х годов Николаю Хвылевскому, который задавался вопросом о том, нужно ли при возрождении украинской культуры ориентироваться на Россию или Европу.

«Руки прочь от Москвы», — как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко», — написал блогер Денис Гороховский в фейсбуке.

«Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Петр Алексеевич говорит «Руки прочь от Москвы!», то я как всегда совершенно безвозмездно поддержу президента», — в свою очередь заметил шеф-редактор украинского портала UA1 Вадим Фолькер.

В прошлом месяце в городе Конотоп Сумской области Украины для участников боевых действий в Донбассе выпустили поздравительный видеоролик, в котором присутствуют пленные украинские солдаты, а также ополченцы и лидеры самопровозглашенных народных Донецкой и Луганской республик.

Инцидент произошел на празднике ко Дню защитника Украины, который отмечается в этой стране 14 октября. Во время танцевального номера показывались кадры с людьми, которые воюют в Донбассе против украинских военных, включая убитого главу ДНР Александра Захарченко.

«Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались», — сказал один из участников мероприятия.

Двумя днями ранее украинские дизайнеры, презентуя для президента страны Петра Порошенко проект моста через Дунай между Украиной и Румынией, в качестве иллюстрации представили фото моста через Амур с купюры в 5000 рублей. На презентации также присутствовал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Показывая Хабаровский мост, Порошенко с гордостью объявил, что длина переправы составит более километра.

На его постройку планируется выделить порядка €250 млн, а проезд по мосту, если он будет возведен, сделают платным.

«Кому-то даже лень было рисовать «ориентировочный вид» и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом «перспективного украинского моста», — написал в своем ЖЖ севастопольский блогер Борис Рожин.

Журналисты заметили, что не только сам мост через Дунай подозрительно похож на переправу в Хабаровском крае, но и практически идентично, по версии украинских властей, как оказалось, выглядят и берега Амура и Дуная. Напомним, Хабаровский мост является частью Транссибирской магистрали, его длина превышает 2,5 км.

В сентябре нынешнего года казус случился уже с украинскими спецслужбами, когда на здании Национальной академии СБУ в Киеве появилось патриотическое изображение «На страже безопасности Украины». Открытие приурочили к 27-й годовщине Независимости Украины.

«Воин казак и воин спецназовец бок о бок изображены на этом мурале», — отметил глава СБУ Василий Грицак.

Он также отметил, что это очень эффектное изображение, которое раньше было на сайте СБУ и которое понравилось как сотрудникам службы безопасности, так и многим гражданам.

«Мне очень приятно, что теперь прохожие на этой улице смогут наблюдать его каждый день, потому что это символы несокрушимости духа защитников Украины», — пояснил силовик.

При этом с эффектностью данного рисунка спорить трудно, поскольку позже выяснилось, что на мурале изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН.

Прошедшим летом пользователи соцсетей высмеяли Петра Порошенко за публикацию видео на своей странице в фейсбуке, в котором запечатлен его визит к семье из города Авдеевка на востоке страны.

Поводом для юмора стали магнитик с российским флагом на холодильнике и фотография внука женщины, изображенной на видео, в тельняшке и фуражке с надписью «Тихоокеанский флот».

В июне на Украине высмеяли Порошенко, который торжественно открыл дорожный знак на первом отремонтированной участке трассы «Запорожье — Днепр». В ходе церемонии глава украинского государства сорвал полотно с дорожного указателя, чем очень насмешил комментаторов

Пользователи твиттера иронично комментировали пост Порошенко, отмечая, что дорожный знак был открыт «под бурные аплодисменты сотен украинцев». Другой пользователь назвал ремонт 24-х километров трассы «победой, который должен гордиться каждый», передает НСН.

В декабре прошлого года Порошенко во время своего выступления оговорился и заявил, что никто лучше не знает «подлость украинского режима», чем украинцы.

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — заявил украинский лидер.

Оговорку он сделал, когда рассказывал дипломатам о «российской агрессии». При этом свою ошибку Порошенко не исправил.