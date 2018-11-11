Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети

Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе АЭС.

"11 ноября 2018 года в 00 часов 01 минуту энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент на ЗАЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов — 2945 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме.

За последний год это уже шестое сообщение об отключении энергоблоков на ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Европе. Установленная мощность — 6000 МВт.