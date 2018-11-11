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Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе АЭС.
"11 ноября 2018 года в 00 часов 01 минуту энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент на ЗАЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов — 2945 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме.
За последний год это уже шестое сообщение об отключении энергоблоков на ЗАЭС.
Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Европе. Установленная мощность — 6000 МВт.
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