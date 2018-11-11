Потеряли жемчужину: Киев плачет по Крыму

В Киеве Крым сравнили с жемчужиной и пожалели о его потере

Украинцам больно осознавать потерю Крыма, который для страны являлся «жемчужиной в короне», заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. Экс-парламентарий при этом признала, что украинцы понимают: «вернуть» Крым в состав Украины «на данном этапе» невозможно.

Она также заявила, что жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России в 2014 году, потому что «Крым был напуган и боялся войны». Вместе с тем Герман выразила надежду, что однажды регион снова станет частью Украины.

«Мы все хотели бы, чтобы Крым вернулся на Украину. Однако, если смотреть прагматично на этот вопрос, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно», — призналась политик.

По ее словам, для возвращения Крыма под власть Киева украинским властям необходимо «думать над компромиссом» и вырабатывать пути прекращения войны в Донбассе. Происходящее в этом регионе, по мнению экс-парламентария, стало причиной «глупых решений» Киева, которые и отпугнули крымчан четыре года назад.

Неделей ранее бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун раскрыл детали нового плана Киева по возвращению Крыма.

По словам Пискуна, украинцам нужно смириться с тем, что Крым останется российским в ближайшие 10-20 лет.

Нужно прекратить врать людям, добавил бывший силовик, а также нужно обратиться в международный суд — чтобы власти России компенсировали Украине издержки и убытки.

Признав, что крымчане по доброй воле выбрали воссоединение с Россией, бывший украинский экс-прокурор указал на имущество украинских граждан, оставшееся в Крыму.

«Верните наше имущество. Там было все — земли, дома, бизнес. Хотите Крым? Платите триллионы!» — заявил Пискун в эфире телеканала NewsOne.

Спустя несколько десятилетий, добавил он, крымчане сами захотят вернуться в состав Украины, когда увидят ее развитие. Будет проведен новый референдум, убежден экс-парламентарий, и тогда жители Крыма выступят за возвращение.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков назвал идею Пискуна «несбыточной мечтой».

«Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией», — указал сенатор.

Российский парламентарий добавил, что жизнь заставит Украину отказаться от русофобии и вернуться к дружественным отношения с Москвой. Он также напомнил, что в 1654 году Киев принял решение быть единым с Москвой.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посчитал планы украинской стороны по «возвращению» полуострова фантастическими.

По словам политика, на Украине появилось «много талантливых фантастов». Он подчеркнул, что их идеи не приходят в голову здоровым людям.

«Реализовать это нереально, ни в нынешних условиях, ни тем более в перспективе», — сказал парламентарий.

Он добавил, что у Киева нет морального права требовать компенсацию за Крым.

«Крым и крымский народ на протяжении более 20 лет пребывания под юрисдикцией Украины эксплуатировали», — заявил член нижней палаты российского парламента.

«Меркель должна сегодня гарантировать безопасность Украине, и именно она в 2008 году в Бухаресте в угоду России поставила вопрос о не предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — пояснил нардеп.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на это подчеркнул, что украинским политикам нужен «стрелочник», которого можно обвинить в провалах и экономическом кризисе в стране.