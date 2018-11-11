Еще один: Австрия задержала российского шпиона

В Австрии задержан еще один «российский шпион» — СМИ

Австрийские СМИ сообщают, что в стране задержан еще один обвиняемый в шпионаже на Россию . Как пишет издание Kronen Zeitung, сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) подозревается в передаче России секретных документов.

Как пишет газета, год назад сотрудник BVT попал под подозрение, в его отношении велось расследование. Он имел доступ к секретным документам, которые передавал в Москву.

Теперь он обвиняется в разглашении гостайны. Если его вина будет доказана, он может получить до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что по подозрению в шпионаже в пользу России в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны. С российской разведкой он сотрудничал 20 лет, получив за это время €300 тыс.