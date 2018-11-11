Еще один: Австрия задержала российского шпиона

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В Австрии задержан еще один «российский шпион» — СМИ 

Рамблер 41 минуту назад
Австрийские СМИ сообщают, что в стране задержан еще один обвиняемый в шпионаже на Россию. Как пишет издание Kronen Zeitung, сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) подозревается в передаче России секретных документов.
Как пишет газета, год назад сотрудник BVT попал под подозрение, в его отношении велось расследование. Он имел доступ к секретным документам, которые передавал в Москву.
Теперь он обвиняется в разглашении гостайны. Если его вина будет доказана, он может получить до 10 лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что по подозрению в шпионаже в пользу России в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны. С российской разведкой он сотрудничал 20 лет, получив за это время €300 тыс.
После случившегося министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию.
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