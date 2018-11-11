Под присмотром 90 наблюдателей: Донбасс выбирает власть

В ДНР и ЛНР начались выборы глав республик

В ДНР и ЛНР стартовали выборы глав республик и депутатов Народных советов. В ДНР открылись 408 избирательных участков, в ЛНР — 316 участковых избирательных комиссий. Избирательный процесс проходит под присмотром более 90 наблюдателей из нескольких десятков стран. Украина и Запад уже заявили, что не признают легитимность проведения данного голосования.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках утром в воскресенье 11 ноября начались выборы глав республик и депутатов Народных советов. К 8.00 по московскому времени в ДНР открылись 408 избирательных участков, в ЛНР — 316 участковых избирательных комиссий. Они завершат свою работу в 20.00 мск. После этого начнется подсчет голосов.

Избирательный процесс проходит под присмотром более 90 наблюдателей из нескольких десятков стран.

Власти ДНР и ЛНР заявляли, что для работы наблюдателей созданы все необходимые условия.

Между тем Украина и Запад уже заявили, что не признают легитимность выборов в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей ДНР и ЛНР не ходить на голосование.

Он также заявил, что за выборами в Донбассе якобы стоит Россия и проводит их для того, чтобы назначить в регионе «своих марионеток».

«Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях — не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах», — сказал Порошенко.

Служба безопасности Украины , в свою очередь, открыла уголовное делопроизводство «по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях» в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте украинской генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» уголовного кодекса страны.

Утверждается, что на данной территории осуществляются «умышленные противоправные действия» извне, которые якобы нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и направлены на изменение государственной границы страны.

«…а именно — проводятся мероприятия по организации и проведению 11.11.2018 так называемых «выборов главы ДНР и депутатов народного совета ДНР», — уточнили в пресс-службе.

Канада также выразила обеспокоенность проведением выборов в Донбассе и считает их нелегитимными.

В документе также осуждаются «действия России», которые, по мнению Оттавы, «игнорируют международные нормы и еще больше угрожают жизни на востоке Украины». Какие именно действия якобы предпринимает Россия, в ведомстве не уточнили.

«Канада очень обеспокоена незаконными выборами, проведение которых запланировано в Донецкой и Луганской областях 11 ноября. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении МИД Канады.

В заявлении европолитика отмечается, что ЕС считает эти выборы «незаконными» и осуждает их, поскольку «они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины».

По словам Могерини, Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов только в рамках украинского законодательства, а также в присутствии наблюдателей ОБСЕ

Она подчеркнула, что эти договоренности остаются ключом к разрешению конфликта на Украине.

Чуть ранее начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил о том, что украинские силовики готовят провокацию с применением химических веществ, чтобы сорвать выборы в регионе.

Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Донбассе, в срочном порядке доукомплектовываются «средствами радиохимической и биологической защиты».