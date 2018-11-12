Ещё
В ДНР ответили на заявление США о выборах в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР ответили на заявление США о выборах в Донбассе 

RT на русском + ещё 91 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко прокомментировал RT заявление Госдепартамента о том, что США осуждают прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы глав республик и депутатов.
«Подобными заявлениями трудно удивить тех, кто участвовал в создании народных республик Донбасса, в первых выборах и во вторых. На самом деле, тут абсолютно двойные стандарты. Мы прекрасно видим, что, когда США выгодно, они могут содействовать признанию каких-то территорий. А сейчас они просто пытаются таким образом, через санкционное давление и поддержку режима Порошенко, навязать свою волю народу Донбасса», — сказал Руденко.
Он также отметил, что Соединённым Штатам нужно обратить внимание на действия президента Украины.
«Когда здесь происходит эскалация конфликта и гибнут мирные граждане, почему-то не слышно никаких лозунгов со стороны США. Но, когда проходит демократический процесс избрания власти, вдруг начинается шум, гам и диктат. Лучше бы они меньше оружия поставляли Порошенко, чтобы сдвинулся процесс мирного урегулирования и не одобряли его бездействие в отношении реализации минского протокола», —
Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают выборы в ДНР и ЛНР.
Американский дипломат также подчеркнула, что Вашингтон продолжит «вводить санкции против России, связанные с Украиной».
RT на русском: последние новости
Figaro: Путин, Трамп и Эрдоган оказались «неудобными гостями» на торжествах в Париже Кандидат в губернаторы Флориды отказался от признания поражения Глава МВД Германии Зеехофер подтвердил намерение уйти с поста председателя ХСС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Израилю выпустили 200 ракет539
Умер Стэн Ли34
Запад добивает Россию665
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»5
На Украине начались «газовые бунты»643
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
00:19
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
Происшествия
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение