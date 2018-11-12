В ДНР ответили на заявление США о выборах в Донбассе

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко прокомментировал RT заявление Госдепартамента о том, что США осуждают прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы глав республик и депутатов.

«Подобными заявлениями трудно удивить тех, кто участвовал в создании народных республик Донбасса, в первых выборах и во вторых. На самом деле, тут абсолютно двойные стандарты. Мы прекрасно видим, что, когда США выгодно, они могут содействовать признанию каких-то территорий. А сейчас они просто пытаются таким образом, через санкционное давление и поддержку режима Порошенко, навязать свою волю народу Донбасса», — сказал Руденко.

Он также отметил, что Соединённым Штатам нужно обратить внимание на действия президента Украины.

«Когда здесь происходит эскалация конфликта и гибнут мирные граждане, почему-то не слышно никаких лозунгов со стороны США. Но, когда проходит демократический процесс избрания власти, вдруг начинается шум, гам и диктат. Лучше бы они меньше оружия поставляли Порошенко, чтобы сдвинулся процесс мирного урегулирования и не одобряли его бездействие в отношении реализации минского протокола», —

Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают выборы в ДНР и ЛНР.

Американский дипломат также подчеркнула, что Вашингтон продолжит «вводить санкции против России, связанные с Украиной».