В Германии раскрыт заговор военных-неонацистов

Заговор раскрыт: немецкие нацисты готовили революцию

Немецкая полиция раскрыла подпольную организацию неонацистов, которая была уверена в скором развале Германии и готовилась к этому моменту уничтожить всех видных политиков страны. В группу заговорщиков входили бойцы спецназа, военные бундесвера и представители ассоциации элитных солдат Uniter. У них были найдены тайники с оружием, боеприпасами и топлива. В силовых структурах страны организацию «крышевал» сотрудник военной контрразведки.

В Германии раскрыта организация, которая ждала — и была уверена — в неизбежности скорой революции и падении существующего строя и готовилась в это время убивать видных политиков страны.

По данным федеральной уголовной полиции Германии, в группу заговорщиков входили бойцы спецназа, военные бундесвера и представители ассоциации элитных солдат Uniter. Они планировали собрать неугодных политиков в одном месте «с целью их физического устранения», передает ФАН.

Полный список жертв заговорщиков пока не установлен. Среди них назван глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Барч. Пока неясно, что члены группы собирались делать после убийств. Однако у них были найдены большие тайники с оружием, боеприпасами и топлива. Все операции они обсуждали на тайных собраниях.

Один из участников заговора, гражданин Германии по имени Франко, предоставил в миграционную службу ложную информацию, назвавшись беженцем из Сирии . Мужчина планировал провести теракты против властей Германии и переложить вину за них на приезжих с Ближнего Востока.

Также известно, что в силовых структурах страны организацию «крышевал» сотрудник военной контрразведки — он пытался мешать расследованиям в отношении членов группы, а также рассказывал им о ходе следственных действий и предупреждал о предстоящих обысках.

В августе нынешнего года в саксонском городе Хемнице прошли массовые протесты и беспорядки после убийства мигрантами 35-летнего гражданина ФРГ Даниэля Хиллига . По данным местной полиции, всего в столкновениях участвовали примерно 10 тысяч человек. Около 300 из них были задержаны, примерно 18 участников акции пострадали.

Хиллиг скончался от многочисленных ножевых ранений, полученных в драке с мигрантами. Потасовка между ним и выходцами из Сирии (23 года) и Ирака (22 года) произошла ночью 26 августа после городского праздника, передает НСН.

За немца пытались вступиться прохожие, вскоре в драке участвовали уже 10 человек разных национальностей. По подозрению в убийстве гражданина Германии были арестованы три человека — выходцы из Сирии и Ирака.

За убийством Хиллига последовали многодневные акции протеста — на улицы Хемница вышли тысячи местных жителей, требующих высылки из страны мигрантов и отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Организаторами протестных акций выступили правые активисты, включая представителей праворадикального гражданского движения Pro Chemnitz. Первую акцию с призывами изменения миграционного законодательства ФРГ инициировала «Альтернатива для Германии». Позднее к протестам подключились антифашистские группы, которые провели собственные акции.

В этой связи министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал противостоять ультраправым после беспорядков в немецком городе Хемниц.

«Мы должны выступить против неонацистов и антисемитов», — сказал дипломат.

По его словам, за Германией наблюдают особенно критически, когда речь заходит о экстремизме и расизме. Глава ведомства также подчеркнул, что демонстрация гитлеровского приветствия на улицах ФРГ является позором.

Месяцем ранее Верховный суд Германии признал 43-летнюю Беату Чепе виновной в 10 убийствах и приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. Беата Чепе — единственный выживший член крайне правой группировки «Национально-социалистическое подполье».

Суд над Чепе продолжался в течение шести лет. Женщину обвиняли в причастии к убийствам 10 людей, в основном мигрантов, в период с 2000 до 2007 года. 8 из 10 жертв оказались мужчинами турецкого происхождения, один был греком, а последней жертвой стала сотрудница полиции.

Группировка неонацистов была основана в 1998 году тремя активистами. Помимо Чепе в нее вошли Уве Мундлоз и Уве Бенхардт. Организация тайно существовала на протяжении 14 лет. На счету группировки, помимо убийств, несколько ограблений и теракты со взрывами. Чепе задержали в 2011 году

Согласно законодательству Германии, приговоренных к пожизненному заключению могут выпустить после 15 лет за хорошее поведение. Однако у Чепе такой возможности не будет. Судья вынес максимально строгое наказание в связи с «исключительной жестокостью преступления».

В начале прошлого года Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск федерального совета страны, требующий расформировать немецкую Национал-демократическую партию, а также запретить ей принимать участие в политической жизни страны.

Отмечалось, что идеология партии противоречит ценностям и конституции ФРГ, однако суд считает, что у НДПГ нет достаточного потенциала для устранения демократии в Германии.

«НДПГ преследует антиконституционные цели, но в данный момент нет достаточных доказательств того, что деятельность партии возымеет успех», — сказал председатель ФКС Андреас Фоскуле.