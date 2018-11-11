Ещё
Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии 

Газета.Ru 47 минут назад
В время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, приветствую президента США Дональда Трампа, вновь сильно сжал его руку. Внимание на рукопожатие обратили ряд СМИ.
В этот раз рука Трампа не побелела, но покрылась морщинами от сильного сжатия.
СМИ называют отношения Макрона и Трампа "броманс" (от англ. братья+романтика").
Ранее Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа "хорошим другом" и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке.
Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Так, когда Трамп участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты. Спустя год Telegraph обратила внимание на то, что рука Трампа побелела от крепкого рукопожатия Макрона.
Газета.Ru: последние новости
Нетаньяху объяснил, почему в Париже не будет переговоров с Путиным На Украине пожалели о потере "жемчужины в короне" Sunday Times: ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии попытались устроить переворот500
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным82
«Посмешище для России»774
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу382
Как развлекался самый кровавый русский царь132
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
03:35
Цеповяз находится в подавленном состоянии
Происшествия
01:07
Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии
В мире
03:05
Популярная певица испугала страшным признанием
Шоу-бизнес
01:31
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу
Украина В мире
03:18
Минаев вмешался в скандал между Собчак и Симоньян
Общество
00:30
В Германии попытались устроить переворот
В мире
01:32
На Москву идут арктические морозы
Погода Новости Москвы
01:10
Хоть ты сдохни: пациентке отказали в лекарстве
Происшествия
02:48
Украинские раскольники отреклись от новой церкви
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение