Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии

В этот раз рука Трампа не побелела, но покрылась морщинами от сильного сжатия.

СМИ называют отношения Макрона и Трампа "броманс" (от англ. братья+романтика").

Ранее Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа "хорошим другом" и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке.