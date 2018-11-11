Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии 

В время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, приветствую президента США Дональда Трампа, вновь сильно сжал его руку. Внимание на рукопожатие обратили ряд СМИ.
В этот раз рука Трампа не побелела, но покрылась морщинами от сильного сжатия.
СМИ называют отношения Макрона и Трампа "броманс" (от англ. братья+романтика").
Ранее Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа "хорошим другом" и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке.
Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Так, когда Трамп участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты. Спустя год Telegraph обратила внимание на то, что рука Трампа побелела от крепкого рукопожатия Макрона.