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Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева
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Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева по вступлению в НАТО 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Omer Messinger
Украинский генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в срыве планов Киева на вступление в НАТО.
По его словам, с использованием механизма коллективной безопасности в отношении Киева есть проблемы. При этом Романенко отметил, что перспективы украинского членства в НАТО могли бы быть иными, если бы не политика лидера ФРГ.
"Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", — заявил Романенко в эфире телеканала ZIK.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла поправки в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Кроме того, в июне 2016-го были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.
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