Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева по вступлению в НАТО

По его словам, с использованием механизма коллективной безопасности в отношении Киева есть проблемы. При этом Романенко отметил, что перспективы украинского членства в НАТО могли бы быть иными, если бы не политика лидера ФРГ.

"Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", — заявил Романенко в эфире телеканала ZIK.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла поправки в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Кроме того, в июне 2016-го были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.