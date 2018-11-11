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Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit
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Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Европейский союз отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй по Brexit, сообщает газета Sunday Times.
Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что стороны согласовали 95% от всего объема соглашения, при этом Брюсселю и Лондону все еще не удается снять разногласия по ряду вопросов, в том числе по границе между Северной Ирландией и Ирландией. При этом глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Британия и ЕС согласуют договор о Brexit к концу ноября.
Как пишет газета, Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть "финальный барьер" в переговорах с ЕС, предложив создать "независимый механизм" для разрешения "таможенной головоломки". Некоторые видели в этом механизме возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.
Однако в Брюсселе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда. Кроме того сообщается, что четыре министра, выступающих против Brexit, готовы покинуть правительство Мэй.
В свою очередь газета Telegraph пишет, что против плана Мэй по Brexit будут голосовать ряд евроскептиков партии Тори и члены Демократической юнионистской партии.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.
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