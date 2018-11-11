Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit, сообщают СМИ

Соединенного Королевства Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что стороны согласовали 95% от всего объема соглашения, при этом Брюсселю и Лондону все еще не удается снять разногласия по ряду вопросов, в том числе по границе между Северной Ирландией и Ирландией . При этом глава МИД Джереми Хант заявил, что Британия и ЕС согласуют договор о Brexit к концу ноября.

Как пишет газета, Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть "финальный барьер" в переговорах с ЕС, предложив создать "независимый механизм" для разрешения "таможенной головоломки". Некоторые видели в этом механизме возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

Однако в Брюсселе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда. Кроме того сообщается, что четыре министра, выступающих против Brexit, готовы покинуть правительство Мэй.

В свою очередь газета Telegraph пишет, что против плана Мэй по Brexit будут голосовать ряд евроскептиков партии Тори и члены Демократической юнионистской партии.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.