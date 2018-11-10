Спецназовцы пытались устроить переворот в Германии

Спецназовцы-нацисты попытались устроить переворот в Германии

Группа из 200 офицеров элитного подразделения Бундесвера KSK организовала тайное неонацистское объединение для подготовки к военному перевороту в Германии. Об этом пишет Daily Mail.

Военные планировали убить лидера партии «Зеленых» Клаудию Рот , министра иностранных дел Хайко Мааса и бывшего президента страны Йоахима Гаука, покинувшего пост 17 марта. Также среди целей спецназовцев оказались лидеры ряда движений в поддержку мигрантов.

По замыслу офицеров, в некий «День Икс» на улицы немецких городов должен был вылиться хаос, во время которого они физически устранили бы политических оппонентов.

Полиция знала о подобных замыслах среди военных, однако считала такие заявления «алкогольными фантазиями». Всерьез же спецслужбы отреагировали лишь после того, как один из членов объединения, бывший майор ВВС Бундесвера, рассказал следователям о серьезности намерений.

Все военные также входили в движение Uniter, объединяющее служивших в Афганистане и Африке ветеранов. В Uniter от заговорщиков открестились.

4 ноября сообщалось о 20 тысячах мигрантов, которые собрались на боснийско-хорватской границе и пытаются прорваться в Центральную Европу. Многие из них вооружены ножами.