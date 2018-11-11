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В ЕС осудили «флиртующих» с Путиным политиков
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В Европе осудили флиртующих с Путиным политиков 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Глава Европейского совета Дональд Туск осудил «флиртующих» с президентом России Владимиром Путиным политиков, которые пытаются убедить других в отсутствии будущего у Евросоюза. Об этом сказано на сайте организации.
«Хотел бы подчеркнуть, что я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе все те, кто испытывает энтузиазм в связи с выходом Великобритании из ЕС, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», — отмечается в его заявлении.
По словам главы Европейского совета, политики, которые приветствуют национализм в Европе и делают ставку на дезинтеграцию, представляют «фундаментальную угрозу».
7 ноября Туск, до 2014 года занимавший пост премьер-министра Польши, заявил, что Варшава может «случайно» выйти из ЕС из-за конфликта с Брюсселем. Он отметил, что лидер правящей партии Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из ЕС простейшей ошибкой.
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