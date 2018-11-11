В ЕС осудили «флиртующих» с Путиным политиков

В Европе осудили флиртующих с Путиным политиков

«Хотел бы подчеркнуть, что я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе все те, кто испытывает энтузиазм в связи с выходом Великобритании из ЕС, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», — отмечается в его заявлении.

По словам главы Европейского совета, политики, которые приветствуют национализм в Европе и делают ставку на дезинтеграцию, представляют «фундаментальную угрозу».