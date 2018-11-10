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Карин Кнайсль прокомментировала шпионский скандал
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Карин Кнайсль прокомментировала шпионский скандал 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Шпионский скандал обсудили по телефону министры иностранных дел России и Австрии. Карин Кнайсль «разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двусторонних отношений».
Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о неприемлемости выдвижения публичных бездоказательных обвинений, сообщил российский МИД.
По данным австрийского журнала Profil, раскрыть работавшего на ГРУ агента австрийцам помогла немецкая военная контрразведка. Полковник, 20 лет проработавший в военном ведомстве, не имел доступа к секретной информации, но помогал Москве ценными сведениями. Как будет дальше развиваться эта история? Рассуждает профессор МГИМО Валерий Соловей:
— Самим австрийским «товарищам» выгодно, чтобы стало известно, что информацию о российском агенте им предоставила немецкая спецслужба. Тем самым они снимают с себя ответственность за ухудшение российско-австрийских отношений. Кстати, сразу подчеркну, временное ухудшение. То есть логика такая: немцы нам сказали, что есть агент, что же, мы промолчать должны были? Мы не могли не отреагировать, разбирайтесь сами с немцами. Что касается перспективы российско-австрийских отношений, я могу сказать, что и в России среди людей, принимающих решения, и в Австрии среди людей, аналогично влияющих на австрийскую политику, есть устойчивое убеждение, что принципиально на российско-австрийские отношения этот инцидент не повлияет.
— А с Германией наши взаимоотношения от этого как-то ухудшатся?
— Да, скорее всего, это будет еще один камушек в огород и без того крайне непростых российско-германских отношений. Но особо вид мы подавать не будем, поскольку Германия все-таки лоббирует строительство «Северного потока — 2», поэтому мы не хотели бы раздувать большой скандал и переводить его в политическую плоскость. Сделаем вид, скорее всего, что не заметили.
Подозреваемый в шпионаже полковник дал признательные показания. В частности, бывший военный признался в том, что получил 300 тысяч евро от российской стороны, сообщила газета Die Presse, ссылаясь на минобороны Австрии.
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