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Эрдоган рассказал, где находится убийца Хашукджи
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Эрдоган рассказал, где находится убийца Хашукджи 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает издание Daily Saba.
Эрдоган рассказал, что саудовским властям известно, что среди 15 человек, которые прибыли в Стамбул накануне пропажи журналиста, есть его убийца. По его словам, эти же люди находятся среди 18 задержанных по подозрению в убийстве журналиста.
" [Они] точно знают, кто убил Джамаля Хашукджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек", — сказал Эрдоган.
Также турецкий лидер заявил, что Турция передала аудиозаписи с места убийства Хашукджи представителям Саудовской Аравии, США, Германии, Британии и Франции.
Ранее Эрдоган рассказал, кто приказал убить Хашукджи.
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