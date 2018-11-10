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Названы подробности переговоров Трампа и Макрона
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Источник сообщил подробности переговоров Трампа и Макрона 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Двухсторонние переговоры президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, которые состоялись в субботу в Париже, были "очень конструктивными", сообщает Рейтер со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
В субботу в первой половине дня Трамп приехал на встречу с Макроном в Елисейский дворец. Как сообщалось ранее, во время переговоров Макрон согласился с Трампом в том, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.
По словам источника в Елисейском дворце, во время переговоров Трамп сказал Макрону: "Я думаю, мы ближе, чем это кажется". Он также отметил, что лидеры Франции и США согласились в том, что необходимо иметь больше деталей по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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