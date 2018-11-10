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Трамп начал встречу с Макроном
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Трамп начал встречу с Макроном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец и начал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА "Новости".
Отмечается, что у лидеров запланирована двусторонняя встреча один на один, затем к переговорам присоединятся советники глав государств.
По словам Трампа, он намерен обсудить со своим коллегой военные вопросы и борьбу с терроризмом.
Как подчеркнул Макрон, на повестке дня стоят вопросы торговых отношений, а также Сирия и Иран.
В Елисейский дворец также должны прибыть первые леди Франции и США — Меланья Трамп и Брижит Макрон.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет "продолжительную встречу" с французским президентом.
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