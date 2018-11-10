Трамп начал встречу с Макроном

Отмечается, что у лидеров запланирована двусторонняя встреча один на один, затем к переговорам присоединятся советники глав государств.

По словам Трампа, он намерен обсудить со своим коллегой военные вопросы и борьбу с терроризмом.

Как подчеркнул Макрон, на повестке дня стоят вопросы торговых отношений, а также Сирия и Иран.

Брижит Макрон. В Елисейский дворец также должны прибыть первые леди Франции и США — Меланья Трамп

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет "продолжительную встречу" с французским президентом.