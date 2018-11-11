Почему Версальский мир в итоге привёл к войне

100 лет назад во французском регионе Пикардия было подписано Компьенское перемирие, завершившее военные действия в Первой мировой войне и ставшее точкой отсчёта для установления Версальской системы международных отношений в Европе. По оценкам экспертов, хотя прекращение войны само по себе было несомненным благом, несправедливость условий мира породила множество противоречий и привела к новому глобальному конфликту. Почему Компьенское перемирие стало прологом ко Второй мировой войне — в материале RT.

Во второй половине XIX века в мире стало нарастать международное напряжение. Бывшая некогда лоскутным одеялом небольших княжеств, Германия постепенно превращалась в могущественную империю. Берлин опоздал к колониальному разделу мира и считал себя обделённым. При этом молодая германская экономика была достаточно эффективной, благодаря чему её продукция успешно теснила товары других влиятельных держав на крупнейших рынках планеты.

Англии и Франции не хотелось конкурировать с немецкими промышленниками. Кроме того, Лондон и Париж нервничали из-за усиления политических позиций Берлина и опасались претензий на свои колонии с его стороны, а Австро-Венгрии не нравилась поддержка, оказываемая Россией славянским народам. Вена сама видела себя гегемоном Юго-Восточной Европы и с интересом поглядывала на плодородные земли Украины . Дряхлеющая Османская империя не могла смириться с сепаратистскими движениями в своих владениях и была вне себя от того, что ведущие мировые державы даже не скрывали своего интереса к захваченным некогда ею территориям, особенно к черноморским проливам.

Болгария и Серия войн и локальных конфликтов, имевших место в Центральной Европе и на Балканах в конце XIX — начале XX веков, только способствовала росту напряжения и возникновению новых претензий к соседям со стороны таких молодых государств, как Сербия Румыния . Резко приблизила глобальный конфликт и аннексия Австро-Венгрией Боснии в 1908 году.

Первая мировая война

На фоне резкого обострения кризиса в 1914 году Россия выступила с миротворческими инициативами и предложила передать самые сложные территориальные вопросы на рассмотрение международного арбитража. Но власти Германии и Австро-Венгрии — Центральных держав — не пожелали её услышать. Началась мировая война.

Первые сражения в Бельгии , Северной Франции и Восточной Пруссии принесли союзу Центральных держав успехи. Однако провалы в битве на Марне и в Галиции сделали невозможной молниеносную победу Германии и Австро-Венгрии. В дальнейшем же Берлин и Вена , в распоряжении которых не было столь обширных владений, как у Лондона и Парижа, постепенно начали ощущать острую нехватку резервов и материальных ресурсов.

Бой во время Первой мировой войны РИА Новости

Даже вступление в войну Турции и Болгарии на стороне Центральных держав, а затем выход из неё Советской России и Румынии принесли Германии и Австро-Венгрии лишь ситуационное облегчение. Тем более что странам Антанты удалось убедить вступить в войну на их стороне Соединённые Штаты Америки и целый ряд небольших стран.

В августе — сентябре 1918 года положение Центральных держав стало безнадёжным. А связанный с войной экономический кризис и недовольство населения поражениями создали на их территории революционную ситуацию.

В начале октября новый германский рейхсканцлер принц Максимилиан Баденский через власти США запросил у Антанты перемирие.

Последние залпы войны

Переговоры о перемирии изначально шли тяжело. Представители Антанты сразу же выдвинули такие жёсткие условия, как быстрый отвод германских войск и отставка императора Германии Вильгельма II. В Берлине эти предложения встретили в штыки. Но вскоре стало ясно, что отказ от переговоров на условиях Антанты может привести к безоговорочной капитуляции. Не согласовав свои действия с правительством Германии, из войны вышли Турция и Австро-Венгрия. Не видя другой возможности избежать катастрофического разгрома, Максимилиан Баденский 9 ноября сам объявил об отречении императора от престола. Вильгельм II бежал в Нидерланды.

Компьенский вагон, в котором было подписано перемирие © Wikimedia

11 ноября в 5 часов 10 минут в штабном железнодорожном вагоне французского маршала Фердинанда Фоша, стоявшем в Компьенском лесу, было подписано перемирие. Францию представлял сам Фош, Англию — Росслин Уимисс, Германию — генерал-майор Детлоф фон Винтерфельдт. В честь Компьенского перемирия был дан 101 артиллерийский залп — прозвучали последние выстрелы Первой мировой войны.

Согласно условиям Компьенского перемирия, с 11 часов 11 ноября 1918 года военные действия прекращались. Германия за 15 дней должна была вывести войска из Франции, Бельгии, Люксембурга и Эльзаса — Лотарингии, а затем отвести армию от Рейна и эвакуировать свои части с восточного фронта. Кроме того, Берлин признавал недействительными Брест-Литовский и Бухарестский мирные договоры, передавал Антанте все свои современные корабли, а также 5 тыс. орудий, 25 тыс. пулемётов, 3 тыс. миномётов, 1,7 тыс. самолётов, 5 тыс. локомотивов и 150 тыс. вагонов.

Версальская система

«Сразу после начала переговоров о мире в Европе звучали мудрые голоса, требовавшие отказаться от идеи поставить немцев на колени. Однако Лондон и Париж их не слышали. Условия Компьенского перемирия находились в тренде всей Версальской системы, однако более поздние условия мира оказались для Центральных держав значительно более болезненными», — рассказал RT историк и писатель Константин Залесский.

В январе 1919 года для обсуждения окончательных условий завершения войны в Париже началась мирная конференция, продлившаяся более года. В её рамках страны Антанты подписали договоры с Германией, Австрией, Болгарией, Венгрией и Османской империей. Правда, последний так и не был реализован — вместо него в 1923 году был заключён Лозаннский мирный договор.

Совокупность международных актов, подписанных в Париже, положила начало созданию Версальской системы международных отношений.

Решения на конференции принимались членами «Большой четвёрки»: президентом США Вудро Вильсоном , главой правительства Великобритании Дэвидом Ллойдом Джорджем, французским премьер-министром Жоржем Клемансо и его итальянским коллегой Витторио Эмануэле Орландо. Всего в Париже было проведено около полутора сотен неофициальных встреч, на которых оговаривались условия договоров и устройство послевоенного мира.

«Большая четвёрка»: Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Орландо, Жорж Клемансо, Вудро Вильсон © Wikimedia

Россия от участия в переговорах была отстранена, так как руководство стран Антанты не желало признавать большевиков законной властью в Москве. А других договороспособных переговорщиков не было.

«Версаль, запечатлевший некогда унижение Франции и рождение второй, кайзеровской Германской империи, теперь стал свидетелем отмщения. За свой рывок к мировому господству Германия расплачивалась отторжением территорий в пользу Франции, Дании, Бельгии, Чехословакии, Польши, Литвы, а также приданием статуса Вольного города Данцигу», — рассказал в интервью RT методист Музея Победы кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Берлину разрешалось сохранить только небольшую армию, не имеющую тяжёлых видов вооружения.

В ходе Парижской конференции был также признан факт развала Австро-Венгрии. Некогда могущественная Австрия превратилась в маленькую республику с армией численностью 30 тыс. человек, без флота и доступа к морю. Отдельно подчёркивалась недопустимость объединения Австрии с Германией.

Была жестоко наказана Венгрия, имевшая привилегированный статус в составе Габсбургской монархии. Значительная часть земель, населённых этническими венграми, была передана Чехословакии, Румынии и Югославии. Будапешт лишился 72% территорий и 64% населения. За границей остались около 3 млн этнических мадьяр. Венгрия также лишилась доступа к морю.

У Болгарии отняли десятую часть территории и седьмую часть населения. Земли на юге и западе страны были переданы Греции, Румынии и Югославии. За Болгарией сохранялись черноморские порты, но стратегически важный для неё выход к Эгейскому морю она теряла.

Турция отдавала членам Антанты и молодым независимым государствам более миллиона квадратных километров земель на Ближнем Востоке, Балканах и в Закавказье. Империя прекращала свое существование. Территория Турции ограничивалась теперь полуостровом Малая Азия и узкой полоской земли в Европе в районе черноморских проливов.

Потеряв земли, население и боеспособные армии, бывшие Центральные державы обязаны были также выплатить победителям крупные суммы репараций.

«Установленная после Парижской мирной конференции Версальская система международных отношений пришла на смену Венской, созданной по итогам наполеоновских войн. Вот только Венская просуществовала почти 100 лет, а Версальская не продержалась и 20. Всё дело в том, что она была построена на торжестве одних и унижении других. А Россия после победы над Наполеоном унижения французов не допустила», — отметил Константин Залесский.

По его словам, договоры, подписанные по итогам Первой мировой войны, были выгодны только Великобритании и Франции, контролировавшей молодые восточноевропейские государства. Однако Париж вскоре утратил своё могущество по социально-экономическим причинам, и единственным выгодоприобретателем Версальской системы стал Лондон.