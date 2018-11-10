Евросоюзу поставили «смертельный» диагноз

По пути Австро-Венгрии: Bloomberg рассказал об угрозе распада Евросоюза

Евросоюз может повторить судьбу империй, распавшихся после Первой мировой войны, пишет Bloomberg

"В ноябре 1918 года европейские империи договорились положить конец всемирному конфликту, опустошившему континент и выкосившему целое поколение. Впоследствии карта Европы была перекроена, родились независимые государства. Век спустя континент борется за свое будущее в рамках единого политического организма с общими ценностями, порождёнными кровавыми уроками двух мировых войн", — отмечают авторы статьи.

Журналисты Bloomberg сравнивают нынешнее противостояние националистов, которые ставят под сомнение целесообразность Евросоюза, и сторонников интеграции с той исторической ситуацией, которая сложилась после Первой мировой и в итоге привела ко Второй. Защитить ЕС пытается президент Франции Эммануэль Макрон , однако его призывы к созданию "прогрессивного альянса" пока нельзя назвать успешными, отмечается в статье.

"Те, кто не видит, что происходит вокруг нас, грезят наяву. Никто, даже самые богатые и самые образованные, не воспрепятствовал подъему Гитлера в одной стране и Муссолини в другой. Я хочу привлечь к этому всеобщее внимание", — говорил Макрон.

Бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг отметил, что если ЕС не сумеет модернизироваться, то повторит судьбу Австро-Венгрии.

"Люди никогда не усвоят урок, никогда. Исторические события нельзя передать от одного поколения другому. Мы не можем передать опыт войны, только предрассудки. А предрассудки вечны", — пояснил он.

Авторы Bloomberg также заметили "зловещие признаки смертности" ЕС. "Главная трудность", по их словам, состоит в нахождении "баланса" между призывами передать больше власти национальным парламентам и стремлением к более глубокой интеграции, в частности в вопросе границ и валюты.