Япония нашла способ забрать себе часть Курил

Япония предложила России передать часть Курил «в качестве жеста доброй воли»

Токио хочет подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва якобы выражала готовность передать Японии острова Шикотан и Хабомаи в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора, сообщили японские правительственные источники.

По сведениям издания «Майнити», Токио хочет подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года и планирует ускорить ход переговоров с Москвой по территориальному вопросу, рассчитывая выйти на подписание рамочного соглашения в 2019 году, когда президент России Владимир Путин может приехать в Японию для участия в саммите G20, передает ТАСС

После этого Япония планирует продолжать переговоры с России с целью решения территориальной принадлежности двух оставшихся островов южной части Курильской гряды — Итурупа и Кунашира, сообщает издание.

С соответствующим предложением по переговорному процессу премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен выступить на следующей неделе, в ходе ожидающейся в Сингапуре встречи с президентом России во время Восточноазиатского саммита.

Напомним, в конце октября премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией.