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Япония нашла способ забрать себе часть Курил
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Япония предложила России передать часть Курил «в качестве жеста доброй воли» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Токио хочет подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва якобы выражала готовность передать Японии острова Шикотан и Хабомаи в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора, сообщили японские правительственные источники.
По сведениям издания «Майнити», Токио хочет подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года и планирует ускорить ход переговоров с Москвой по территориальному вопросу, рассчитывая выйти на подписание рамочного соглашения в 2019 году, когда президент России Владимир Путин может приехать в Японию для участия в саммите G20, передает ТАСС.
После этого Япония планирует продолжать переговоры с России с целью решения территориальной принадлежности двух оставшихся островов южной части Курильской гряды — Итурупа и Кунашира, сообщает издание.
С соответствующим предложением по переговорному процессу премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен выступить на следующей неделе, в ходе ожидающейся в Сингапуре встречи с президентом России во время Восточноазиатского саммита.
Напомним, в конце октября премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией.
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