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Сирийцы устроили массовую свадьбу
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В сирийской Латакии состоялась массовая свадьба для 550 пар 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Joseph Eid
Массовая свадьба для 550 пар состоялась в пятницу в сирийском городе Латакия, сообщила пресс-служба организатора праздника — мобильного оператора Syriatel.
Массовые свадебные торжества состоялись в одном из залов торжеств в Латакии. Молодожены, число которых 1100, представлены военными сирийской армии, родственниками погибших военных и получившими ранения в ходе сирийской войны парнями и девушками.
Подобная акция проходит в шестой раз. Число осчастливленных молодоженов за пять предыдущих акций составило 1494 человека.
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