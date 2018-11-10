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Пекин предрек глобальную катастрофу
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Пекин предрек глобальную катастрофу в случае войны США с Китаем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 46 минут назад
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ после китайско-американских переговоров в Вашингтоне заявил, что столкновение армий КНР и США станет бедствием для всего мира.
По словам Вэй Фэнхэ, противостояние и столкновение армий двух стран станет бедствием не только для Китая и США, но и для всего мира, передает ТАСС.
«Китайские войска будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность родины, а также интересы ее развития», — заявил министр КНР по итогам второго раунда стратегического диалога по дипломатии и безопасности в Вашингтоне.
При этом он выразил готовность к продвижению совместного межармейского диалога с США, который бы в равной мере учитывал интересы обеих сторон, опирался на взаимное доверие и был бы направлен на устранение взаимных разногласий.
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