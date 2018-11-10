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Эрдоган сообщил о гибели четырёх солдат в Турции
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Эрдоган сообщил о гибели четырёх солдат при взрыве на военной базе в Турции 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: Twitter
На юго-востоке Турции в провинции Хаккяри в результате взрыва боеприпасов на военной базе погибли четыре военнослужащих. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Сегодня ночью в Хаккяри произошёл взрыв боеприпасов, на данный момент известно, что четверо наших детей погибли, ещё примерно 20 получили ранения», — приводит его слова турецкий телеканал NTV.
9 ноября в Турции произошёл взрыв на военной базе.
В Минобороны страны сообщали, что в результате произошедшего пострадали не менее 25 человек.
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