Эрдоган сообщил о гибели четырёх солдат в Турции

Эрдоган сообщил о гибели четырёх солдат при взрыве на военной базе в Турции

На юго-востоке Турции провинции Хаккяри в результате взрыва боеприпасов на военной базе погибли четыре военнослужащих. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «Сегодня ночью в Хаккяри произошёл взрыв боеприпасов, на данный момент известно, что четверо наших детей погибли, ещё примерно 20 получили ранения», — приводит его слова турецкий телеканал NTV. 9 ноября в Турции произошёл взрыв на военной базе. Минобороны страны сообщали, что в результате произошедшего пострадали не менее 25 человек.