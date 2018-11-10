Сирия потребовала от ООН приструнить коалицию

Совет Безопасности ООН должен «принять безотлагательные и решительные меры по прекращению налётов ВВС международной коалиции во главе с США», заявили в МИД Сирии. В обращении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что военные операции «ведут к гибели мирных жителей».
В послании, которое было направлено в Совбез ООН, сказано, что только 9 ноября жертвами ударов по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор стали 26 человек, восновном женщины и дети.
«Это военное преступление указывает на лживость утвержденийСША, что цель коалиции — борьба с терроризмом. Результатом её действий становится гибель мирных граждан и уничтожение экономической инфраструктуры», — цитирует заявление МИД агентство SANA.
Внешнеполитическое ведомство призвало ООН «создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений, совершённых коалицией».
Ранее, как сообщал News.ru, сирийская сторона неоднократно заявляла о гибели мирного населения в результате авианалётов, при которых использовались и запрещённые Женевской конвенцией фосфорные бомбы.