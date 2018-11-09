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Трамп пошутил о вмешательстве России
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Трамп пошутил о вмешательстве России в выборы во Флориде 

Ведомости 46 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп по пути в Париж на мероприятия 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, пошутил о вине России в долгом подсчете голосов на промежуточных выборах в двух штатах США.
«Они, получается, только сейчас стали находить голоса во Флориде и Джорджии — когда выборы были во вторник? Ну давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!» — написал Трамп в Twitter.
Он пообещал прислать в проблемные округа лучших специалистов, чтобы разоблачить «мошенничество демократов».
Во Флориде и Джорджии продолжается подсчет голосов на губернаторских выборах 6 ноября из-за крайне малой разницы в результатах. По предварительным данным, в обоих штатах побеждают республиканцы — действующий губернатор Флориды Рик Скотт и секретарь штата Джорджия Брайан Кемп. Отстающие кандидаты-демократы требуют пересчета голосов. По состоянию на утро пятницы отрыв Скотта от конкурента во Флориде сократился с 50 000 до 15 000 голосов.
«Почему они никогда не находят голоса за республиканцев?» — спрашивает Трамп.
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