Ещё
В ЕС отреагировали на новый шпионский скандал с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС осведомлен о шпионском скандале России и Австрии, заявил представитель 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
ЕС осведомлен об аресте в Австрии экс-полковника по обвинению в "шпионаже" в пользу РФ и решении главы австрийского МИД отменить поездку в Россию, считает недопустимым вмешательство во внутренние дела и осознает в этом контексте "вызов" со стороны РФ, заявил в пятницу РИА Новости чиновник в структурах ЕС.
"Нам известно об аресте австрийского полковника по обвинению в шпионаже в пользу России, проводимых Австрией расследованиях, а также о решении австрийского министра иностранных дел отменить поездку в Москву", — сказал представитель, отвечая на вопрос, планирует ли ЕС обсуждать это дело с председательствующей в союзе Австрией.
"Недопустимо неуважение суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела. ЕС всегда был ясен в этом отношении и признает вызов, который представляет Россия, о чем также свидетельствуют недавние дискуссии в Европейском совете", — заявил он.
Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.
По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО121
США могут сорвать крупную сделку с российскими Су-35257
Пропавший московский чиновник найден мертвым148
Москвичку в лифте убил бывший полицейский221
Испанский порт отменил санкции против России186
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение