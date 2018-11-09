В ЕС отреагировали на новый шпионский скандал с РФ

ЕС осведомлен о шпионском скандале России и Австрии, заявил представитель

ЕС осведомлен об аресте в Австрии экс-полковника по обвинению в "шпионаже" в пользу РФ и решении главы австрийского МИД отменить поездку в Россию, считает недопустимым вмешательство во внутренние дела и осознает в этом контексте "вызов" со стороны РФ, заявил в пятницу РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

"Нам известно об аресте австрийского полковника по обвинению в шпионаже в пользу России, проводимых Австрией расследованиях, а также о решении австрийского министра иностранных дел отменить поездку в Москву", — сказал представитель, отвечая на вопрос, планирует ли ЕС обсуждать это дело с председательствующей в союзе Австрией.

"Недопустимо неуважение суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела. ЕС всегда был ясен в этом отношении и признает вызов, который представляет Россия, о чем также свидетельствуют недавние дискуссии в Европейском совете ", — заявил он.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.