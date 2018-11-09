Ещё
Британский министр ушел в отставку из-за Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский министр ушел в отставку из-за Brexit 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку. Об этом он написал в своем блоге.
По его словам, он решил уйти в отставку из-за ситуации вокруг выхода Британии из состава Евросоюза.
Он также добавил, что жители Британии должны получить возможность "сказать последнее слово" по Brexit.
Джонсон подчеркнул, что его брат Борис, который является экс-главой британского МИД, также недоволен ситуацией вокруг Brexit.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оценила шансы проведения нового референдума по Brexit.
Газета.Ru: последние новости
Помпео: США не хотят холодной войны с Китаем Генпрокурор Украины передал Порошенко заявление об отставке Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО158
США могут сорвать крупную сделку с российскими Су-35412
Кнут и гвоздь: как Казахстан встретил Путина23
Москвичку в лифте убил бывший полицейский253
Коллега найденного мертвым чиновника сделал заявление4
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение