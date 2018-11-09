Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня

В Австрии поймали «русского шпиона»?
Бывший полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в том, что он на протяжении 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России. Экс-офицер предположительно собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе.
В России появится новая профессия
Российские власти разработали профессиональный стандарт для новой профессии — цифрового куратора. Как пишет «Российская газета», ранее такой профессии официально в России не существовало.
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей, сообщили «Газете.Ru» в СК. Этих денег хватило бы на покупку средненькой «однушки» в Москве или четырех однокомнатных квартир в Ульяновске.
Умер Николай Румянцев
8 ноября скончался звезда юмористической телепередачи «Ералаш» Николай Румянцев. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Подвергшаяся насилию уфимская дознавательница отказалась от прохождения проверки на детекторе лжи. Об этом ГТРК «Башкортостан» заявила адвокат одного из подозреваемых в совершении преступления.
Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и крабами
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Снимки бандита Вячеслава Цеповяза с икрой и крабами в тюрьме были «сфабрикованы», чтобы «демонизировать» его. Об этом сам Цеповяз написал в обращении, которое РБК передали его адвокаты.
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Диспетчер лифта, в котором убили москвичку, рассказала, что сначала приняла просьбы женщины о помощи за баловство детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Российскую «Мертвую руку» признали бесполезной
Экс-начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Евсин заявил, что у России нет эффективного оружия против американских ракет средней дальности в Европе.
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Убийство 35-летней москвички и ее 12-летнего сына могла заказать родственница погибших, сообщают СМИ. Предполагаемый убийца полностью признал свою вину и заявил, что готов оказать содействие следствию.
На Украине предложили "запретить зиму"
Бывший министр финансов Украины, депутат Виктор Пинзеник раскритиковал проект моратория на повышение цен на газ и коммуналку, внесенный в Верховную Раду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
Футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров потребовали взыскать с Минфина компенсацию за волокиту при расследовании дела о хищении их денег.