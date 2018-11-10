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Глава Австрии не увидел повода для драмы в шпионском скандале
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Президент Австрии не увидел повода для драмы в шпионском скандале 

Lenta.ru + ещё 97 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Австрии Ван дер Беллен прокомментировал ситуацию со шпионским скандалом. О своей позиции он рассказал в интервью радиостанции Ö1.
«Надо дождаться окончания расследования. Важно понять, к какой информации имел доступ тот офицер и не является ли все это выдумкой. На данном этапе я не вижу причин драматизировать случившееся, меры будут приниматься по обстоятельствам», — заявил он.
9 ноября подозреваемый, чье имя не раскрывается, был задержан австрийскими властями по обвинению в разглашении государственной тайны в пользу России. Глава Австрии Курц призвал российскую сторону к ответу, а министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию.
Ранее 10 ноября подозреваемый дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии и мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве. В то же время сообщается, что доступа к секретным данным он не имел.
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