Глава Австрии не увидел повода для драмы в шпионском скандале

Президент Австрии не увидел повода для драмы в шпионском скандале

Президент Австрии Ван дер Беллен прокомментировал ситуацию со шпионским скандалом. О своей позиции он рассказал в интервью радиостанции Ö1.

«Надо дождаться окончания расследования. Важно понять, к какой информации имел доступ тот офицер и не является ли все это выдумкой. На данном этапе я не вижу причин драматизировать случившееся, меры будут приниматься по обстоятельствам», — заявил он.

9 ноября подозреваемый, чье имя не раскрывается, был задержан австрийскими властями по обвинению в разглашении государственной тайны в пользу России. Глава Австрии Курц призвал российскую сторону к ответу, а министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию.

Ранее 10 ноября подозреваемый дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии и мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве. В то же время сообщается, что доступа к секретным данным он не имел.