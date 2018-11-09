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Трамп подписал запрет на убежище для нелегалов
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Трамп подписал запрет на убежище для нелегалов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Win McNamee / Getty Images
Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий нелегальным мигрантам просить убежище. Об этом он заявил в пятницу, 9 ноября, передает Reuters.
По словам главы государства, он подписал прокламацию, согласно которой пересекшие границу США с Мексикой незаконно не смогут подать прошение. Это необходимо, чтобы они прибывали на американскую территорию легальным путем.
«Я только что подписал указ по иммиграции. (…) Нам нужна стена», — приводит его слова ТАСС.
Как отмечает Reuters, запрет, вероятнее всего, будет быстро оспорен в суде.
В конце октября Трамп рассказал, что планирует запретить выдачу гражданства США рожденным на территории страны детям иностранцев.
В настоящее время караван из нескольких тысяч мигрантов направляется из Гондураса на север в сторону США. Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут закрыть южную границу страны для мигрантов из Латинской Америки и запретить им просить убежища в стране. Для этого он направил военных на границу. Также глава государства пригрозил урезать финансовую помощь странам Латинской Америки из-за мигрантского шествия.
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