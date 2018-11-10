Всплыли неожиданные факты о новом «российском» шпионе

Австрийские СМИ узнали, где работал подозреваемый в шпионаже на Россию

Отставной австрийский офицер, подозреваемый в разведдеятельности в пользу РФ , работал в министерстве обороны Австрии Вене , говорится в выдержке из статьи в австрийском журнале profil, полная версия которого выйдет в понедельник.

Как отмечает журнал, отставной полковник действовал не в Зальцбурге, как сообщали СМИ, а напрямую в министерстве в Вене, поэтому знал обо всех внутренних делах центрального ведомства.

По данным издания, информацию о предполагаемой разведдеятельности в пользу России Австрия могла получить от военной контрразведки Германии.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД

Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.