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Всплыли неожиданные факты о новом «российском» шпионе
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Австрийские СМИ узнали, где работал подозреваемый в шпионаже на Россию 

РИА Новости + ещё 41 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отставной австрийский офицер, подозреваемый в разведдеятельности в пользу РФ, работал в министерстве обороны Австрии в Вене, говорится в выдержке из статьи в австрийском журнале profil, полная версия которого выйдет в понедельник.
Как отмечает журнал, отставной полковник действовал не в Зальцбурге, как сообщали СМИ, а напрямую в министерстве в Вене, поэтому знал обо всех внутренних делах центрального ведомства.
По данным издания, информацию о предполагаемой разведдеятельности в пользу России Австрия могла получить от военной контрразведки Германии.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД.
Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.
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