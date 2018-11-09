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«Польшу ждет отложенная судьба Украины»
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Ищенко: Польшу ждет отложенная судьба Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Как заявил политолог Ростислав Ищенко, Польша испытывает экономические проблемы, которые всерьез могут сказаться на судьбе государства.
Он объясняет это тем, что Германия начала переманивать у нее трудовых мигрантов, без которых польской экономике будет нанесет серьезный ущерб. По словам эксперта, поляки также будут вынуждены ехать за границу в поисках работы.
«В этом отношении Польшу ждет отложенная судьба Украины», — сказал политолог.
Ищенко подчеркнул, что между Россией и Германией, возникало множество государств, которые ориентировались на их противников: Великобританию, Францию, впоследствии США. Эта проблема решалась тем, что обе державы делили их территории между собой.
«Сейчас другое время, и на вторжение никто не пойдет. Но рано или поздно, Польша и любое другое государство окажется под протекторатом не США, а ближайших соседей», — резюмировал он.
Слова политолога прозвучали 8 ноября на пресс-конференции «Американские выборы: последствия для Украины», проходящей в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
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