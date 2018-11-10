Работавший на Россию шпион сделал признание

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СМИ: австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже, признался в работе на Россию 

BFM.RU + ещё 5 55 минут назад
Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в разглашении государственной тайны в пользу России, дал признательные показания.
Об этом сообщила австрийская газета Die Presse со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным издания, бывший военный признался в том, что получил 300 тысяч евро от российской стороны за свою работу.
Газета отмечает, что подозреваемый полковник на протяжении долгого времени работал в центральном аппарате Министерства обороны Австрии, а именно в отделе структурного планирования, и мог знать о содержании переговоров в военном ведомстве, отношениях среди его высшего руководящего состава.
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