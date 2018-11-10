Работавший на Россию шпион сделал признание

СМИ: австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже, признался в работе на Россию

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в разглашении государственной тайны в пользу России , дал признательные показания.

Об этом сообщила австрийская газета Die Presse со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным издания, бывший военный признался в том, что получил 300 тысяч евро от российской стороны за свою работу.

Газета отмечает, что подозреваемый полковник на протяжении долгого времени работал в центральном аппарате Министерства обороны Австрии, а именно в отделе структурного планирования, и мог знать о содержании переговоров в военном ведомстве, отношениях среди его высшего руководящего состава.