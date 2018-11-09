Раскрыты подробности вербовки Россией австрийца-шпиона

Австрийский отставной военный, которого подозревают в шпионаже на Россию , был завербован в Иране . Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По ее данным, первый контакт австрийца с Москвой состоялся в иранской столице Тегеране еще в 1988 году. В итоге именно там его и завербовали. Впоследствии военный передавал России информацию в течение 20 лет, за что получил 300 тысяч евро. Как отмечается, больше всего ее интересовали данные об истребителях Eurofighter Typhoon.

Сообщалось, что в разоблачении предполагаемого шпиона австрийцам помогла «дружественная» иностранная спецслужба. Газета Der Standard утверждает, что Вену о происходящем уведомили разведслужбы Германии.

О том, что в Австрии по подозрению в работе на Россию задержан полковник австрийских вооруженных сил, стало известно ранее 9 ноября. Канцлер Себастьян Курц призвал Москву к ответу, а министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила запланированный на декабрь визит в Россию.