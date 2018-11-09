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В столице Туркменистана выстроились очереди за хлебом
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В столице Туркменистана выстроились очереди за хлебом 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
В столице Туркменистана — Ашхабаде в последнюю неделю наблюдается нехватка хлеба в государственных магазинах и подорожание этого товара в частных торговых точках. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».
«В последние дни хлеб стали привозить не по расписанию. Поэтому люди довольно долго, зачастую под дождем, вынуждены ждать приезда машины с хлебом. Люди укрываются от непогоды под навесами или козырьками подъездов. Завидев хлебовоз, люди буквально бегут к нему и, не давая разгрузить хлеб, скупают его с машины», — сообщает издание.
При этом продавцы отпускают лишь по одной лепешке на человека, поэтому люди с большими семьями вынуждены приходить группами и отстаивать в очередях по несколько раз. Некоторые хлебные магазины не работают по несколько дней.
Спасают ситуацию частные магазины, однако цены на хлеб в них в два-шесть раз выше, чем в государственных.
О проблемах с поставками продовольствия в Туркменистане сообщалось в октябре. Тогда сложности с покупкой хлеба и муки наблюдались в Марыйском велаяте (области), а также в таких городах, как Байрамали, Йолетен, Туркменгала и Мургаб. Перебои с поставками продуктов спровоцировали отток населения из этих регионов.
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