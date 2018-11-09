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Гройсман пообещал «реальный порядок» на Украине
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Гройсман обещает за три месяца навести на Украине «реальный порядок» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины /
Премьер Украины Владимир Гройсман пообещал в течение трех месяцев навести "в стране реальный порядок", но попросил для этого расширить его полномочия.
"Я категорически поддерживаю наведение порядка в стране, и хочу сказать: премьер-министру и правительству… недостаточно полномочий. Поэтому… я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьера Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев, ответственно заявляю: наведу в стране реальный порядок", — сказал Гройсман в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.
Украина сейчас является парламентско-президентской республикой.
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