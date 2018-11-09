Герхард Шредер попал в базу «Миротворца»

"Миротворец", приводит ссылки на "антиукраинские" высказывания Шредера и пишет, что экс-канцлер "манипулировал общественно значимой информацией, распространяя антиукраинскую пропаганду"​​​.

Данный сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Весной 2016 года "Миротворцем" были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в их адрес стали поступать угрозы.