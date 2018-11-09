Шредер попал в базу «Миротворца»

За "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также за "антиукраинскую пропаганду" экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", передает РИА Новости.
"Миротворец", приводит ссылки на "антиукраинские" высказывания Шредера и пишет, что экс-канцлер "манипулировал общественно значимой информацией, распространяя антиукраинскую пропаганду".
Данный сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворцем" были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в их адрес стали поступать угрозы.