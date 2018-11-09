Выиграть выборы в США можно и после смерти

Владелец пяти публичных домов американец Деннис Хоф выиграл выборы в законодательное собрание штата Невада через три недели после смерти, передаёт Business Insider. Портал отмечает, что Республиканская партия призвала голосовать за покойного Хофа, для того чтобы его место не досталось демократам.
В США владелец борделей, которого на занятие политикой вдохновил президент страны Дональд Трамп, выиграл выборы в законодательное собрание штата Невада через три недели после своей смерти, сообщает Business Insider.
По данным новостного портала, владелец пяти борделей в Неваде, где проституция не запрещена законодательством, Деннис Хоф был найден мёртвым 16 октября, через два дня после своего 72-ого дня рождения.
Тем не менее, это не помешало кандидату от Республиканской партии получить 70% голосов избирателей на прошедших во вторник выборах и обойти представительницу Демократической партии Лесю Романов.
Дело в том, что до выборов оставалось слишком мало времени, для того чтобы исключить имя кандидата из бюллетеня. При этом, несмотря на его смерть, Республиканская партия призвала избирателей голосовать за Хофа, чтобы место в собрании не досталось демократам. По законодательству штата, в случае избрания кандидата после его смерти, местные власти назначают на его место члена партии, к которой принадлежал покойный.
Хоф, называвший себя «Трампом из Парампа», города, откуда он был родом, обошёл на внутрипартийных выборах своего коллегу по партии, который трижды избирался в собрание. Бывший соперник Хофа отметил, что считает его популярность отражением той поддержки, которую Трамп получил после публикации видеозаписи разговора, в которой он заявляет, что может позволить себе целовать и хватать любую женщину.
При этом в рамках своей кампании Хоф выступал за расширение прав на оружие и ужесточение иммиграционной политики, а также надеялся добиться большей популяризации публичных домов, пишет Business Insider.