Выиграть выборы в США можно и после смерти

Business Insider: владелец борделей выиграл выборы в США… через три недели после смерти

Владелец пяти публичных домов американец Деннис Хоф выиграл выборы в законодательное собрание штата Невада через три недели после смерти, передаёт Business Insider. Портал отмечает, что Республиканская партия призвала голосовать за покойного Хофа, для того чтобы его место не досталось демократам.

США владелец борделей, которого на занятие политикой вдохновил президент страны Дональд Трамп , выиграл выборы в законодательное собрание штата Невада через три недели после своей смерти, сообщает Business Insider.

По данным новостного портала, владелец пяти борделей в Неваде, где проституция не запрещена законодательством, Деннис Хоф был найден мёртвым 16 октября, через два дня после своего 72-ого дня рождения.

Тем не менее, это не помешало кандидату от Республиканской партии получить 70% голосов избирателей на прошедших во вторник выборах и обойти представительницу Демократической партии Лесю Романов.

Дело в том, что до выборов оставалось слишком мало времени, для того чтобы исключить имя кандидата из бюллетеня. При этом, несмотря на его смерть, Республиканская партия призвала избирателей голосовать за Хофа, чтобы место в собрании не досталось демократам. По законодательству штата, в случае избрания кандидата после его смерти, местные власти назначают на его место члена партии, к которой принадлежал покойный.

Хоф, называвший себя «Трампом из Парампа», города, откуда он был родом, обошёл на внутрипартийных выборах своего коллегу по партии, который трижды избирался в собрание. Бывший соперник Хофа отметил, что считает его популярность отражением той поддержки, которую Трамп получил после публикации видеозаписи разговора, в которой он заявляет, что может позволить себе целовать и хватать любую женщину.

При этом в рамках своей кампании Хоф выступал за расширение прав на оружие и ужесточение иммиграционной политики, а также надеялся добиться большей популяризации публичных домов, пишет Business Insider.