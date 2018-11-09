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Россиянин арестован в Болгарии по требованию США
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Гражданин России арестован в Болгарии по требованию США 

ТАСС + ещё 3 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Гражданин России Александр Ж. арестован болгарской полицией в городе Варна на основании ордера, выданного США, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.
"Об аресте гражданина России властями Болгарии нам сообщила супруга задержанного по "горячему телефону". Официальной информации к нам не поступало. Генеральное консульство примет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры", — сообщил Климанов.
По информации, опубликованной в пятницу болгарской газетой "Труд", власти США обвиняют российского гражданина в мошенничестве с использованием компьютерных сетей. По версии американской стороны, русский хакер манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей с сентября 2014 до конца 2016 года, причинив ущерб на сумму в $7 млн Ордер на арест 38-летнего подозреваемого был выдан судом Нью-Йорка.
Областной суд Варны принял решение отставить гражданина России под арестом до рассмотрения дела о его экстрадиции в США. Судьи оставили без внимания объяснение Александра Ж., что он живет в Болгарии уже на протяжении 8 лет, получил болгарское гражданство и купил квартиру в Варне. Судья посчитал что, находясь на свободе, россиянин сможет уничтожить следы своего преступления и продолжить преступную деятельность.
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