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В Австрии полковника задержали за шпионаж на Россию
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СМИ: в Австрии задержали полковника австрийской армии по подозрению в шпионаже на Россию 

ТАСС + ещё 74 2 часа назад
Фото: Reuters
Спецслужбы Австрии задержали в четверг полковника австрийской армии, который на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России. С таким утверждением выступило в пятницу австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны Австрии.
Как стало известно, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около €300 тыс.
"Мы очень рады, что нам удалось установить подозреваемого", — заявили в министерстве обороны Австрии.
В публикации утверждается, что австриец каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах "Юрием" и передавал ему секретные документы. Как отметили в Службе армейской контрразведки Австрии, предотвратить шпионаж полковника удалось после того, как российские спецслужбы передали ему сигнал, что австрийская сторона его раскрыла.
Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника в отставке по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней грозит два года тюрьмы.
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