Британка от испуга сбросила 107 килограммов

Британка испугалась смерти от обжорства и сбросила 107 килограммов

Жительница Великобритании Максин Врен (Maxine Wren) похудела больше, чем на центнер, услышав мрачные прогнозы врачей. Об этом сообщает издание The Mirror.

В 2013 году доктора заявили 33-летней воспитательнице, весившей на тот момент 176 килограммов, что если она не сменит образ жизни или не сделает желудочное шунтирование, то умрет в течение года. Женщине давали неутешительные прогнозы насчет операции, поэтому она обратилась в центр по похудению. К тому же, Врен узнала о беременности сестры и решила, что не может позволить себе умереть, не увидев племянника.

«Хотя я и знала людей, которым удалось похудеть, я очень боялась. Переживала, что все будут пялиться на меня, или что подо мной сломаются весы. Но это был мой последний шанс, и я должна была пойти туда», — призналась британка.

За первую же неделю диеты она сбросила пять килограммов.

Врен начала брать на работу приготовленную дома здоровую еду и отказалась от фаст-фуда. Она призналась, что никогда не голодала в лечебных целях и иногда ела даже вредные блюда вроде шаурмы, но приготовленные из обезжиренных продуктов.

Спустя три года после начала диеты она вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась после начала похудения.

«Словами нельзя описать, как необыкновенно я чувствовала себя, когда шла к алтарю, будучи вдвое легче, чем была совсем недавно», — поделилась ощущениями женщина.

Сейчас ее вес составляет 65,5 килограммов, и организация Slimming World, предоставляющая помощь людям с ожирением, признала ее женщиной года.