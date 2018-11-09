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Запад попросили о «сверхджавелинах» для Украины
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Запад попросили о «сверхджавелинах» для Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: United States Army/wikipedia.org
Поставки летального оружия Украине отвечают интересам не только Киева, но и западных стран, заявил бывший американский посол на Украине Джон Хербст во время заседания постоянного комитета парламента Канады.
«В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса «земля-земля» и «земля-море», чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег», — приводит его слова РИА «Новости».
Хербст заявил, что Россия якобы «серьезно обострила» ситуацию на Азовском море.
«Украине нужна помощь сверх Javelin («Джавелин», американский переносной противотанковый ракетный комплекс — прим. ВЗГЛЯД)», — добавил бывший посол.
Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину. Однако, как сообщал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, украинские власти урегулирования продолжают накачивать свои вооруженные силы американским оружием. По его данным, в частности, в конце августа на Украину была ввезена крупная партия летального оружия и боеприпасов.
Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вооруженные силы страны должны быть готовы к любым сценариям развития событий в Донбассе, в том числе к разрешению конфликта силовым путем.
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