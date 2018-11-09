США ограничат предоставление убежища нелегалам

Белый дом намерен ограничить предоставление убежища нелегалам

"Наша система [предоставления] убежищ перегружена слишком большим количеством необоснованных просьб об убежище от нелегальных мигрантов, которые являются огромным бременем для наших ресурсов", — говорится в совместном сообщении.

По их мнению, такая ситуация мешает предоставлять политическое убежище тем людям, которые действительно в нем нуждаются.

В документе не указывается, какие меры могут принять американские власти для ограничения предоставления политических убежищ.

Ранее Трамп напомнил нелегальным мигрантам об укрепленных границах США.