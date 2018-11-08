Совет Европы захотел российских денег

В Совете Европы заговорили о Ruxit

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что Евросоюз может столкнуться с Ruxit. Об этом сообщает Yle.

«В дополнение к выходу Великобритании из Евросоюза нам грозит выход России из Совета Европы. Последствием этого может стать ухудшение ситуации с правами человека как в России, так и в Европе», — сказал он во время переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

В ответ на это Сойни пообещал сделать все возможное, чтобы Россия снова стала платить членские взносы в Совет Европы.