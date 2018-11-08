Ещё
Совет Европы захотел российских денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совете Европы заговорили о Ruxit 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что Евросоюз может столкнуться с Ruxit. Об этом сообщает Yle.
«В дополнение к выходу Великобритании из Евросоюза нам грозит выход России из Совета Европы. Последствием этого может стать ухудшение ситуации с правами человека как в России, так и в Европе», — сказал он во время переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
В ответ на это Сойни пообещал сделать все возможное, чтобы Россия снова стала платить членские взносы в Совет Европы.
Украина забирает Черное море
Уплата российских взносов в Совет Европы была приостановлена летом 2017 года в связи с ограничением полномочий российских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 16 октября глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Россия добровольно покинет Совет Европы, если другие страны соберутся исключить ее из СЕ.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москве вынесли вердикт после выборов в США134
Макаревич высказался о скандале вокруг Ефремова54
Украина забирает Черное море949
Предсмертное фото Караченцова попало в сеть18
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни35
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение