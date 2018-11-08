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Волкер надеется на встречу с Сурковым
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Волкер надеется на встречу с Сурковым в течение нескольких недель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что надеется на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в течение нескольких недель, дата и место встречи будут объявлены скоро.
"Во-первых, и мистер Сурков, и я заявили о желании встретиться в течение нескольких недель. Мы пока не назначили дату. Но я рассчитываю, что мы сможем назначить дату и место, которые будут удобны для нас обоих. Ничего не назначено на данный момент, но я надеюсь, что мы сделаем это скоро", — сказал Волкер в четверг в ходе телефонного брифинга для журналистов.
Ранее в октябре спецпредставитель госдепа заявлял, что встреча с Сурковым у него пока не запланирована, а в конце сентября он сказал РИА Новости, что рассчитывает на такую встречу в течение осени.
О проработке такой встречи заявляли как в Москве, так и Вашингтоне, но конкретных дат и места такой встречи до сих пор не называлось. Всего с августа 2017 года прошло четыре таких встречи, включая последнюю в январе 2018 года. Ряд СМИ при этом сообщал, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.
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